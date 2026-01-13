Θεσσαλονίκη: «Λίφτινγκ» για δύο γήπεδα – Ανακατασκευάζονται με 460.000 ευρώ

Χρηματοδότηση ύψους 460.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την ανακατασκευή των γηπέδων ποδοσφαίρου Λητής και Νεοχωρούδας εξασφάλισε ο δήμος Ωραιοκάστρου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν κατασκευή στεγάστρου, αντικατάσταση χλοοτάπητα, κατασκευή βοηθητικού γηπέδου, αντικατάσταση των προβολέων, συντήρηση αποδυτηρίων, αντικατάσταση του πολυκαρβονικού στους πάγκους των αθλητών και κατασκευή χώρου προθέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα για την ανακατασκευή των δύο γηπέδων.