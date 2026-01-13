«Πάγωσε» η Βόρεια Ελλάδα: Με καθυστέρηση το κουδούνι σε σχολεία - Πού έφτασε η θερμοκρασία στους -16

Με τον υδράργυρο να πέφτει σε πολικές θερμοκρασίες, οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας αντιμετώπισαν ένα ιδιαίτερα ψυχρό πρωινό. Στο Οχυρό Δράμας καταγράφηκαν -16°C, ενώ ο Λαϊλιάς Σερρών και το Νεοχώρι Χαλκιδικής έφτασαν τους -11°C. Στη Βλάστη Κοζάνης και στα Γρεβενά, η θερμοκρασία σημείωσε -8°C, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και στο Παρανέστι Δράμας -7°C, ενώ στη Φλώρινα έφτασε τους -6°C. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο υδράργυρος έδειξε -1°C στο Κορδελιό και μόλις 1°C στη ΔΕΘ.

Λόγω του παγετού, σε περιοχές της Χαλκιδικής και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άνοιξαν με καθυστέρηση. Στον δήμο Αριστοτέλη, κοινότητες όπως Αρναία, Στανό, Παλαιοχώρι και Νεοχώρι ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μία ώρα αργότερα, ενώ στον δήμο Πολυγύρου, οι σχολικές μονάδες σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και τα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων άνοιξαν στις 9 το πρωί.

Στη Φλώρινα, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξεκίνησε στις 9:15 π.μ., ενώ οι παιδικοί σταθμοί λειτούργησαν κανονικά.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει ότι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα που κινούνται σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, ειδικά προς τα χιονοδρομικά κέντρα και σε σημεία όπου ο πάγος και το χιόνι καθιστούν την οδήγηση επικίνδυνη.