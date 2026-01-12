«Χιονοπόλεμος» Τσατραφύλλια -Μαρουσάκη: Σπόντες για την «πολική φωτοβολίδα»

Μια ακόμη κόντρα μεταξύ μετεωρολόγων διαφαίνεται τα τελευταία 24ωρα, με αφορμή τις (διαφορετικές) εκτιμήσεις για την ένταση του ψυχρού κύματος της κακοκαιρίας και το εύρος των χιονοπτώσεων.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας στο Open, χαρακτήρισε τα φαινόμενα «πολική φωτοβολίδα που θα περάσει γρήγορα», επισημαίνοντας ότι θα έχουν ένταση αλλά μικρή διάρκεια, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο χιονιού ακόμη και στην Αττική.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σχολίασε με αιχμηρό ύφος (μέσω Facebook) τις εκτιμήσεις αυτές, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς άσκησε κριτική σε προβλέψεις που, όπως ανέφερε, δεν στηρίζονται σε επαρκή σύγκλιση των μετεωρολογικών μοντέλων.





Ο κ. Μαρουσάκης επέμεινε στον χαρακτηρισμό «πολικές φωτοβολίδες», τονίζοντας ότι η δεύτερη φάση του ψυχρού κύματος ενδέχεται να φέρει χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα και παραθαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, από την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.



Την ίδια ώρα, η χώρα βρίσκεται ήδη σε συνθήκες έντονου ψύχους, με χιονοπτώσεις να καταγράφονται σε περιοχές από τον Έβρο έως την Κρήτη.