Επιδεινώνεται ο καιρός: Δριμύ ψύχος, χιόνια και βοριάδες – Τι θα γίνει στην Αττική

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά - ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Σε πολλές περιοχές στην Ήπειρο, την Μακεδονία και τη Θράκη έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία που σταδιακά θα απλωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Χιόνι είναι πιθανό να πέσει ακόμη και στην Αττική, και ειδικότερα στα βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα πάνω από τα 300 μέτρα.

Τη Δευτέρα αναμένεται να χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Σκύρος και η Εύβοια, ενώ ταυτόχρονα αναμένονται χιονοπτώσεις σε ημιορεινές περιοχές, ακόμη και στην Πελοπόννησο, στα ημιορεινά της Κρήτης, ίσως και στα ημιορεινά των Κυκλάδων.

Από την Κυριακή το βράδυ αναμένονται αρνητικές θερμοκρασίες σε όλη τη βόρεια χώρα και σε κάποιες περιοχές, όπως η Φλώρινα, να πέσει και πολύ κάτω από το μηδέν, φτάνοντας ακόμα και τους -10.

Καμπανάκι από την Πολιτική Προστασία

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026. Θέμα της συνεδρίασης η σταδιακή επιδείνωση του καιρού που προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα, με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους εντάσεως 7-8 μποφόρ και τοπικές χιονοπτώσεις.



Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής θα σημειωθούν χιονοπτώσεις:

α. Στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.



β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών, Καβάλας-Θάσου και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης (Ασπροβάλτα) καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).



γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της κεντρικής και νότιας Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης. Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στα ορεινά της Κρήτης οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές.



Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές παντού, με παγετό κυρίως στα βόρεια, όπου η ελάχιστη θα φτάνει έως και -10°C. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινά και ημιορεινά, ενώ σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (300-400 μ.) και σε ορισμένα πεδινά τμήματα θα σημειωθούν πρόσκαιρα χιονοπτώσεις ή χιονόνερο.

Στην Αττική, η πιθανότητα χιονιού περιορίζεται κυρίως στην Πάρνηθα, ενώ σε όλο το λεκανοπέδιο θα επικρατήσει τσουχτερό κρύο. Ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις το πρωί με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5-6 μποφόρ, τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 8°C. Στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν αίθριος καιρός με θερμοκρασίες από -3 έως 4°C.

Στην υπόλοιπη χώρα, η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά θα δουν χιονόνερο και τοπικές χιονοπτώσεις, ενώ τα νησιά του Ιονίου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα έχουν τοπικές βροχές και καταιγίδες με χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ ο παγετός θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή:

Αττική

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 5-6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ. Θερμοκρασία: 3 έως 8°C.

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Θράκη

Σχεδόν αίθριος καιρός, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 5-6, πρόσκαιρα στα θαλάσσια 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: -3 έως 4°C στη Θεσσαλονίκη.

Νεφώσεις με χιονόνερο, μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια τμήματα και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά (υψόμετρο >300 μ.), ενώ σε Θράκη, ανατολική Μακεδονία και ανατολικά τμήματα κεντρικής Μακεδονίας θα σημειωθούν πρόσκαιρα χιονοπτώσεις και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο >100 μ.). Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4-6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ στα θαλάσσια. Θερμοκρασία: -5 έως 5°C, στη δυτική Μακεδονία χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4-6, στο Ιόνιο τοπικά 7-8 μποφόρ. Θερμοκρασία: -6 έως -10°C στην Ήπειρο, έως 11°C στο Ιόνιο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις σε ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, σε περιοχές Θεσσαλίας, ανατολικής Στερεάς και Σποράδων (υψόμετρο 300-400 μ.), καθώς και σε πεδινά της Εύβοιας. Άνεμοι βόρειοι 5-6, τοπικά έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία από -3 έως 8°C, στα βόρεια λίγο χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά, κυρίως στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, όπου από το απόγευμα τα φαινόμενα στις Κυκλάδες θα σταματήσουν. Άνεμοι 5-7 μποφόρ, στη δυτική Κρήτη αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι. Θερμοκρασία 7 έως 13°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα:

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και σε πεδινές περιοχές Λήμνου, Λέσβου, Χίου. Στα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και καταιγίδες. Άνεμοι 5-7 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 8 στα βόρεια του Ανατολικού Αιγαίου και νοτιοανατολικά Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία 3-12°C στο Ανατολικό Αιγαίο και 9-14°C στα Δωδεκάνησα.

Συνολικά, ο καιρός θα δείξει έντονη κακοκαιρία με χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά και περιοχές χαμηλού υψομέτρου, ισχυρούς βόρειους ανέμους και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με παγετό σε μεγάλο μέρος της χώρας.