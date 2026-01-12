Πού χιονίζει στην Αττική: Στα «λευκά» οι σκεπές των σπιτιών, χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής

Έντονο είναι το κύμα ψύχους που επικρατεί στη χώρα. Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14/1).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών - ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13/1).

Τι ισχύει για την Αττική

Πάντως, από τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου ξεκίνησε να χιονίζει και στην Αττική. Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που «ανέβηκαν» στο TikTok από τα Βίλια.

Τα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους και στην Πάρνηθα με τη θερμοκρασία να είναι στους -2 βαθμούς. Όπως αναφέρεται σε βίντεο στο TikTok από το καταφύγιο Μπάφι, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Μάλιστα, όσοι επιχειρήσετε να ανέβετε με τα πόδια, δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερο χιόνι ούτε κάποιο πρόβλημα, εκτός από το αρκετό κρύο.