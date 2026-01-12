Υπουργείο Παιδείας: Τηλεκπαίδευση για τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

Με αφορμή το πολικό ψύχος που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επισημαίνει ότι, αν ο Δήμαρχος αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω κακοκαιρίας ή έκτακτων περιστατικών, η διδασκαλία θα συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης, εφόσον είναι εφικτό.

Λόγω του ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται ανά πάσα στιγμή, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη σωστή λειτουργία των σχολείων.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και συνεργάζονται με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Το Υπουργείο παρακολουθεί συνεχώς τα καιρικά φαινόμενα και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για να υποστηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω του χιονιά

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω του ψύχους και του χιονιά που πλήττει τις τελευταίες ώρες κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στη Φλώρινα δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, με τους παιδικούς σταθμούς να παραμένουν ανοιχτοί. Αντίστοιχα, κλειστά θα είναι τα σχολεία στον Δήμο Αμυνταίου και στον Δήμο Πρεσπών, πλην των παιδικών σταθμών.

Αναστολή λειτουργίας ανακοινώθηκε και για σχολεία στην Αμφίπολη, τη Θάσο, τον Παγγαίο, τους Διρφύες–Μεσσαπίους, καθώς και στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δομοκού.

Στον Δήμο Βισαλτίας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στην περιοχή της Μαυροθάλασσας θα παραμείνουν κλειστά λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Επιπλέον, σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν στους Δήμους Νέας Ζίχνης, Άνδρου, Νευροκοπίου και Σιντικής (στο Αχλαδοχώρι). Στο Σουφλί, τα σχολεία στους οικισμούς Μεγάλου Δέρειου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρού έχουν ανασταλεί η λειτουργία τους. Στο Δήμο Λαγκαδά, κλειστά θα είναι τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά.