Αττική: Κυκλοφοριακή ασφυξία - Πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη συμφόρηση

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με την κίνηση να βρίσκεται «στο κόκκινο» σε βασικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, η Λεωφόρος Αθηνών και η Κηφισίας. Την κατάσταση επιβαρύνουν οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον Ασπρόπυργο έως τη Φυλή.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Αθηνών–Κορίνθου, κυρίως στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο, όπου η συμφόρηση εκτείνεται από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ προβλήματα καταγράφονται μέχρι και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο.

Στην είσοδο προς Αθήνα, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από την Ολυμπία Οδό, στο ύψος των Εργατικών Κατοικιών Άνω Ελευσίνας, έως την Περιφερειακή Αιγάλεω. Οι μετακινήσεις αναμένεται να παραμείνουν επιβαρυμένες έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, καθώς παραμένει κλειστό το τμήμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, από τον Ασπρόπυργο έως τη Φυλή, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Το μεσημέρι της Δευτέρας αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Στην κάθοδο προς Πειραιά, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τη Λυκόβρυση έως τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ στην άνοδο προς Λαμία τα προβλήματα εκτείνονται από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, ιδίως γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλίσσης Σοφίας και την περιοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με την κυκλοφορία να παραμένει αργή, ιδιαίτερα μετά τη μεσημεριανή βροχόπτωση.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, σε διάφορα σημεία, καθώς και στον Πειραιά.

Έργα στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερη είναι η εικόνα στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων, όπου το ρεύμα προς Αεροδρόμιο θυμίζει «αυτοκινητόδρομο-φάντασμα», λόγω της παράτασης των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως τις 06:00 το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρατείνεται ο πλήρης αποκλεισμός των κλάδων εισόδου προς Αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω, επηρεάζοντας άμεσα τις μετακινήσεις στους Δήμους Μάνδρας–Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.