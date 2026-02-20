Κίνηση: «Πηγμένα» και τα δύο ρεύματα στον Κηφισό - Πού καταγράφονται προβλήματα

Ζόρικο πρωινό με αυξημένη κίνηση περιμένει όσους προτιμήσουν να μετακινηθούν με τα οχήματα τους το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου. Η κυκλοφορία των οχήματων είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς στον Κηφισό. Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το Αιγάλεω η κίνηση είναι στο «κόκκινο» και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος της Αχαρνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας πολλοί φεύγουν για τα νησιά.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου, όπου η πυκνή ροή οχημάτων και οι διασταυρώσεις δημιουργούν επιβραδύνσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Την ίδια ώρα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, με τα οχήματα να κινούνται «σημειωτόν» σε επιμέρους τμήματα της διαδρομής. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην Κηφισίας.

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τον Άλιμο έως το Στάδιο Καραϊσκάκη, όπου σχηματίζονται ουρές οχημάτων και οι καθυστερήσεις είναι αισθητές.

Σύμφωνα με την Τροχαία η κίνηση είναι αυξημένη στους εξής οδικούς άξονες:

-Λ. Κηφισού ( Ανοδος) από Αχαρνών έως Φιλαδέλφεια

-Αλεξάνδρας, άνοδος

-Μεσογείων, από Κατεχάκη προς Αθήνα

-Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Σε πλήρη κυκλοφορία η Αττική Οδός - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Σημειώνεται πως σε κανονικούς ρυθμούς έχει επανέλθει από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής η Αττική Οδός, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών παρατηρούνται στις εξόδους για Λαμία (στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).