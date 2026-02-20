Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας: Στο κόκκινο ο Κηφισός και η Αττική Οδός

Κλιμακώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με την άνοδο του Κηφισού να βρίσκεται στο «κόκκινο» και την κίνηση να αυξάνεται αισθητά σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.



Ειδικότερα, έντονο μποτιλιάρισμα παρατηρείται στην άνοδο του Κηφισού, από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν. Την ίδια στιγμή, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου σε ορισμένα σημεία ο χρόνος αναμονής φτάνει ακόμη και τα 30 λεπτά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από την Κάντζα έως τη Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία), ενώ στην Περιφερειακή Υμηττού η κίνηση είναι αυξημένη από την Αγία Παρασκευή έως τη Μεταμόρφωση.

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από την Κάντζα έως την Κηφισίας, 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 20 έως 25 λεπτών από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, επίσης στην Περιφερειακή Υμηττού.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία),

Άνω των 30΄από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/9MibBACcxb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 20, 2026

Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Υλίκης, όπου η αυξημένη κίνηση λόγω του τριημέρου, σε συνδυασμό με τα έργα που εκτελούνται στο σημείο, έχουν προκαλέσει ουρές χιλιομέτρων.



Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής, προβλήματα σημειώνονται: Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (από διυλιστήρια έως γέφυρα Ασπροπύργου), Πέτρου Ράλλη, Βασ. Σοφίας (κάθοδος), Μεσογείων (από Κατεχάκη προς Αθήνα), Βασ. Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά) καθώς και σε τμήματα της Κηφισίας.