«Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ»: Το ευρηματικό βίντεο της ΕΛΑΣ για την Καθαρά Δευτέρα

Με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων, η Ελληνική Αστυνομία επέλεξε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα οδικής ασφάλειας μέσα από ένα σύντομο, ευρηματικό και χιουμοριστικό σποτ σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ.

Κεντρικός άξονας του βίντεο είναι ένας διάλογος που, εκ πρώτης όψεως, αφορά τον καιρό και τον άνεμο που χρειάζεται ο χαρταετός για να πετάξει:



«– Τι λες, θα φυσήξει σήμερα;



– Μπα, δεν το βλέπω να φυσάει.



– Θα φυσήξει, θα φυσήξει…»

Η φράση αποκτά τελικά διαφορετική διάσταση, καθώς το «φύσημα» παραπέμπει στο αλκοτέστ, με το σποτ να καταλήγει στο μήνυμα: «Φυσάμε… Καθαρά! Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ».

Με αυτόν τον τρόπο, η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η ημέρα του γιορτινού τραπεζιού και των εκδρομών δεν πρέπει να συνδυάζεται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το «φύσημα» στο αλκοτέστ μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες, γι’ αυτό και το βασικό ζητούμενο παραμένει η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι.

Το μήνυμα είναι σαφές: απολαμβάνουμε την Καθαρά Δευτέρα με μέτρο και ασφάλεια, διασκεδάζουμε υπεύθυνα και επιστρέφουμε όλοι ασφαλείς, προστατεύοντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους γύρω μας.