Καθαρά Δευτέρα: Γέμισε χαρταετούς ο αττικός ουρανός – Πλήθος κόσμου στον λόφο του Φιλοπάππου

Εκμεταλλευόμενοι τον ηλιόλουστο καιρό που επικρατεί σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, οι Αθηναίοι έχουν πλημμυρίσει τον λόφο του Φιλοπάππου για να γιορτάσουν τα κούλουμα.

Ήδη ο αττικός ουρανός έχει γεμίσει με χαρταετούς ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει ένα νησιωτικό γλέντι για την ημέρα. Εκτός, από το γλέντι ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει και σαρακοστιανά εδέσματα στον κόσμο.

Φωτ.: Eurokinissi

Στον λόφο του Φιλοπάππου, βρίσκεται και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπου μοίρασε εδέσματα στον κόσμο που είναι στον λόφο του Φιλοπάππου.

Επιπλέον ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε δηλώσεις τους ανέφερε «βρισκόμαστε στο λόφο του Φιλοπάππου και τιμούμε μια παράδοση πολλών δεκαετιών. Γιορτάζουμε τα κούλουμα εύχομαι σε όλους καλή σαρακοστή θα έχουμε ένα παραδοσιακό γλέντι, πλούσια εδέσματα, πολύ ωραία διάθεση και πολύ ωραίο καιρό παρά πολύ κόσμο και θα περάσουμε όλοι όμορφα. Καλή Σαρακοστή».

