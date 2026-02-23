Γαλάτσι: Πήγε να πετάξει χαρταετό και βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από ύψος 7 μέτρων

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου καθώς υπήρξε ενημέρωση για πτώση άνδρα στο Άλσος Βεϊκου στο Γαλάτσι από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρει η Πυροσβεστική ο νεαρός άνδρας έπεσε σε χαράδρα ύψους 7 μέτρων στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό.

Αμέσως έσπευσε κλιμάκιο και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης ώστε να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Συγκεκριμέναγια την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.