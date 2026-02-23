Καθαρά Δευτέρα: Σε ήπιους ρυθμούς η κίνηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Υποτονική» είναι μέχρι στιγμής η κίνηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, παρά την ηλιόλουστη μέρα.

FLASH/Γιάννης Κέμμος

FLASH/Γιάννης Κέμμος

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το ΚΠΙΣΝ γιορτάζει τα Κούλουμα με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με ελληνικούς χορούς και τραγούδια σε επιμέλεια της Βασιλικής Καρακώστα και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να πετάξουν τον χαρταετό τους στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.