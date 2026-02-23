Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, λαϊκές, η Βαρβάκειος και η αγορά στου Ρέντη

Η λειτουργία της αγοράς σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, ακολουθεί ειδικό καθεστώς. Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, οι μεγάλες αγορές σε κεντρικούς δρόμους όπως η Ερμού και η Τσιμισκή, καθώς και εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, δεν λειτουργούν.

Ανοιχτά παραμένουν τα καταστήματα εστίασης και οι κινηματογράφοι, ακόμη και όσοι βρίσκονται εντός εμπορικών κέντρων. Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης, παραμένουν κλειστές.

Αντίθετα:

Τα Lidl λειτουργούν με ωράριο 07:45 – 16:00

Επιλεγμένα καταστήματα myMarket ανοίγουν από 08:00 έως 14:00

Τα μικρότερα σημεία πώλησης, όπως Shop & Go, OK! Markets και Bazaar, λειτουργούν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο

Φούρνοι, λαϊκές και ιχθυοπωλεία

Οι φούρνοι ανοίγουν από νωρίς για τη φρέσκια λαγάνα, ενώ ιχθυοπωλεία και λαϊκές αγορές εξυπηρετούν όσους αναζητούν φρέσκα θαλασσινά και νηστίσιμα προϊόντα. Ανοιχτά είναι επίσης τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ. Για τις μεγαλύτερες αγορές, η Βαρβάκειος Αγορά και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη λειτουργούν συνεχόμενα από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας. Όσοι σκοπεύουν να τις επισκεφθούν, καλό είναι να κινηθούν νωρίς, καθώς μετά τις πρωινές ώρες η κίνηση αυξάνεται σημαντικά.

