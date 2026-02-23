Το αδιαχώρητο στη Βαρβάκειο αγορά για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, σπεύδουν οι καταναλωτές στη Βαρβάκειο αγορά.

Ήδη από το πρωί γίνεται το αδιαχώρητο από κόσμο που έδειξε για ακόμα μια φορά την προτίμηση τους στην κεντρική αγορά της Αθήνας για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Το αδιαχώρητο στη Βαρβάκειο αγορά - Πλήθος κόσμου κάνει τα τελευταία του ψώνια για το σαρακοστιανό τραπέζι pic.twitter.com/ZvwqnlfU48 — Flash.gr (@flashgrofficial) February 23, 2026

Σημειώνεται πως η ιστορική αγορά της Αθήνας έμεινε ανοιχτή από τις εννέα χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας, ενώ αναμένεται να κλείσει σήμερα το μεσημέρι.

Φωτ.: Μιχάλης Λεγάκης / flash.gr

Σε ότι αφορά τώρα τις τιμές:

Τα χταπόδια κοστίζουν από 15,9€ και φτάνουν μέχρι τα 23,8€. Ενώ τα πλοκάμια τα βρίσκουμε στα 7,99. Τα καλαμάρια ξεκινάνε από 6,99€ και φτάνουν μέχρι τα 11,99€.

Οι γαρίδες κοστίζουν από 8,99 έως 12,99 ενώ η μικρή γαρίδα από 4,99€. Στον αντίποδα η γάμπαρη ξεκινάει από 12,99€ έως 14€. Επιπλέον οι γυαλιστερές κοστίζουν από 19€ έως 21€.