Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ξεκίνησε δυναμικά!

Άνοιξε χθες τις πόρτες του για το κοινό το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με ένα δυναμικό πρόγραμμα, αντιπροσωπευτικό όλων όσων πρόκειται να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των επόμενων 7 ημερών της διοργάνωσης. Οι συζητήσεις εγκαινιάστηκαν με έναν διάλογο ανάμεσα στον πρωτοπόρο μουσικό Jean-Michel Jarre και την Άννα Κύνθια Μπουσδούκου στο πλαίσιο των Διαλόγων του ΙΣΝ με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την καλλιτεχνική δημιουργία, ενώ ακολούθησε η πρεμιέρα της παράστασης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Λεωφορείων ο Πόθος και η πρώτη συναυλία στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos που ενθουσίασε το κοινό με τους David Byrne, Deadletter και Nation of Language. Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης άνοιξαν επίσης τις πόρτες τους οι διαδραστικές εκθέσεις του SNF Nostos που θα παραμείνουν ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Αυτό που προκάλεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών ήδη από την πρώτη ημέρα είναι το «Καφενείο του Γιάννη». Αλλά τι δουλειά μπορεί να έχει ένα καφενείο σε μια διοργάνωση το 2026; Και ποιος είναι τελικά ο Γιάννης; Στο πλαίσιο του SNF Nostos 2026 σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σημείο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα λειτουργεί το Καφενείο καθ’ όλη την εβδομάδα ως ένας digital detox χώρος, χωρίς κινητά, χωρίς οθόνες, μόνο με ανθρώπους.

Στόχος του Καφενείου είναι να ενθαρρύνει την αποσύνδεση από τις οθόνες μας και την ουσιαστική σύνδεση με άλλους ανθρώπους, προσκαλώντας μας να ανοίξουμε κουβέντα με τον διπλανό μας και να αφήσουμε τη συζήτηση να μας οδηγήσει όπου θέλει.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του SNF Nostos 2026, το «Καφενείο του Γιάννη» πέρα από έναν χώρο ψηφιακής αποτοξίνωσης, θα προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με ελεύθερη πρόσβαση για μικρούς και μεγάλους με τη συνοδεία ενός ειδικά διαμορφωμένου μενού. Θα λειτουργεί από το πρωί έως το μεσημέρι (08:00 – 13:00) με ελεύθερο πρόγραμμα, προσφέροντας υλικά για κέντημα, origami και colouring books. Από το απόγευμα και έπειτα, θα ακολουθεί οργανωμένο πρόγραμμα με πλήθος δράσεων, όπου θα παραμένει ανοιχτό μέχρι και τη 01:00 το ξημέρωμα.

Συγκεκριμένα, κατά τις απογευματινές ώρες, παρουσία θα έχει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μέσω ενός ανοιχτού, βιωματικού εργαστηρίου, όπου οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν πώς συνδέονται οι αισθήσεις μας: πώς ένας ήχος μπορεί να γίνει εικόνα και πώς μια κίνηση μπορεί να αφήσει το ίχνος της. Επίσης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή διοργανώνεται ένα συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης της βιοποικιλότητας για όλη την οικογένεια, ενώ η πρώτη πολύγλωσση βιβλιοθήκη της Ελλάδας,

η We Need Books παρουσιάζουν μια δίγλωσση αφήγηση στα αραβικά και στα ελληνικά με τα παραμύθια «Ο Τραγουδιστής της Βροχής» και το «Βατραχέλι».

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το Καφενείο θα φιλοξενήσει επίσης δύο νυχτερινές συζητήσεις με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Τον συντονισμό θα αναλάβει ο John Sarbanes, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ενώ στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, όπως η καθηγήτρια Βιοηθικής στο ETH Zürich, Έφη Βαγενά, ο καθηγητής Ιστορίας στο Columbia University, Mark Mazower, και ο Alan Stoga, δημιουργός της παράστασης Η Δίκη του Atlas, η οποία παρουσιάζεται επίσης στο πλαίσιο του SNF Nostos 2026.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει καλλιτεχνικά εργαστήρια και, σε απόλυτη αρμονία με την ατμόσφαιρα του καφενείου, μαθήματα παραδοσιακών χορών, βραδιές ελαφρολαϊκής και ρεμπέτικης μουσικής, καθώς και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους.