Ο Sam Morril για πρώτη φορά στην Αθήνα

Ο Sam Morril, μία από τις πιο αιχμηρές και αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης αμερικανικής κωμωδίας, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, ο δημοφιλής stand-up comedian θα ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Ακροπόλ, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο stand-up show του στο ελληνικό κοινό.

Με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο Sam Morril έχει χτίσει μια ξεχωριστή θέση στη διεθνή σκηνή του stand-up comedy, χάρη στο κοφτερό του χιούμορ, την απόλυτη ακρίβεια στο timing και την ικανότητά του να μετατρέπει τις πιο καθημερινές παρατηρήσεις σε αστεία με ευφυΐα, ένταση και καθαρότητα.

Το 2024 κυκλοφόρησε το πέμπτο του comedy special, YOU’VE CHANGED, στο Amazon Prime, το οποίο παρουσίασε ζωντανά και στο The Theater at Madison Square Garden. Στο ενεργητικό του έχει επίσης τα specials SAME TIME TOMORROW στο Netflix, POSITIVE INFLUENCE στο Comedy Central, σε παραγωγή της Amy Schumer, καθώς και τα δύο YouTube specials I GOT THIS και UP ON THE ROOF, τα οποία έχουν συγκεντρώσει συνολικά περισσότερες από 20 εκατομμύρια προβολές.

Ο Morril έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από δώδεκα εμφανίσεις σε late-night τηλεοπτικές εκπομπές, μεταξύ των οποίων τα The Late Show with Stephen Colbert, Conan και The Late Late Show with James Corden, ενώ υπήρξε τακτική παρουσία στο This Week at the Comedy Cellar. Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στη σειρά People Talkin’ Sports του MSG, η οποία προτάθηκε για Emmy, και συμμετείχε στο Netflix’s Torching 2024: A Roast of the Year.

Μαζί με τον Mark Normand συνυπογράφει και συμπαρουσιάζει το ιδιαίτερα επιτυχημένο podcast We Might Be Drunk, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια views και downloads σε όλες τις πλατφόρμες και φιλοξενεί συχνά σημαντικά ονόματα της διεθνούς κωμωδίας και pop culture.

Η εμφάνισή του στην Αθήνα αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στάσεις του διεθνούς stand-up calendar για το 2026 και μια σπάνια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει ζωντανά έναν από τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της νεοϋορκέζικης comedy σκηνής.

Εισιτήρια: www.more.com

Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά.

Πληροφορίες παράστασης

Sam Morril live in Athens

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:00

Θέατρο Ακροπόλ

Ιπποκράτους 9, Αθήνα 106 79

Εισιτήρια: www.more.com