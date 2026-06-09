Ο Kevin Bridges για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την παράσταση «Here If You Need Me»

Υπάρχουν κωμικοί που σε κάνουν να γελάς και υπάρχουν και εκείνοι που σε ξεβολεύουν, σε τσιγκλάνε, σε φέρνουν αντιμέτωπο με τον ίδιο σου τον εαυτό. Ο Kevin Bridges ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Ένας από τους πιο αιχμηρούς και δημοφιλείς stand-up comedians της Βρετανίας, έρχεται στο Floyd στις 22 Ιουνίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την παράστασή του “Here If You Need Me” φέρνοντας μαζί του κάτι παραπάνω από μερικά αστεία. Φέρνοντας μια ολόκληρη κοσμοθεωρία.

Αφού έσπασε τα ρεκόρ εισιτηρίων με τα Overdue Catch-Up (2022), Brand New Tour (2018) και A Whole Different Story (2015), ο Kevin έχει εδραιωθεί σταθερά ως ένας από τους πιο επιτυχημένους κωμικούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ζεστή, προσιτή, ξεκαρδιστική και οξυδερκής κωμωδία του του έχει χαρίσει μια αδιαμφισβήτητη φήμη ως ο αγαπημένος κωμικός του κοινού.

Συνολικά, οι προηγούμενες περιοδείες του έχουν προσελκύσει πάνω από δύο εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, με 63 sold-out παραστάσεις στα OVO Hydro και SEC της Γλασκώβης - το μεγαλύτερο αριθμό από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην ιστορία των χώρων αυτών. Οι περιοδείες του έχουν αποφέρει πολλαπλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Ents24 Fastest Selling Ticket of the Year και Ticketmaster’s UK Ticket of the Year (2018). Το 2025 ο Kevin ξεκίνησε την πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, εμφανιζόμενος μπροστά σε πάνω από 40.000 άτομα, με μια τελική sold-out παράσταση στο εμβληματικό Beacon Theatre της Νέας Υόρκης.

Τώρα, ο Kevin Bridges, επέστρεψε. Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε ζωντανά έναν από τους πιο διορατικούς, προσγειωμένους και σταθερά λαμπρούς κωμικούς της γενιάς του.

Έγραψαν για αυτόν:

«Αριστουργηματικό υλικό» - The Guardian

«...μια πτυχή που σπάνια συναντάται στους mainstream κωμικούς» - Mail On Sunday

«Είναι η ματιά του στις λεπτομέρειες που τον έχει αναδείξει σε έναν καλλιτέχνη που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ» - The Daily Mirror

«Ένα μάθημα κωμωδίας» - The Herald

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