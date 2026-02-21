Κρήτη: Τροχαίο με πέντε τραυματίες στον ΒΟΑΚ - Δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Φόδελε, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, σύμφωνα με το neakriti.gr. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των εμπλεκομένων.