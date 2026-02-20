Τραγωδία στην Πατησίων: Μηχανή παρέσυρε γυναίκα και τη σκότωσε

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 74χρονη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2) στην οδό Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα παράσυρση σημειώθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, όταν η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.

Τότε ένα διερχόμενο δίκυκλο την παρέσυρε, με εκείνη να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένη με κατάγματα στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την άτυχη γυναίκα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.