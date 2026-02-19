Λαμία: Ηλικιωμένος οδηγός 85 ετών έχασε τον έλεγχο του οχήματος κι έπεσε πάνω σε τέσσερα ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Λαμίας όταν 85χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.



Ο άνδρας, όπως μεταδίδει το lamianow, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπεσε αρχικά στο όχημα που προπορευόταν. Στη συνέχεια, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο ΙΧ. Η πορεία του οχήματος σταμάτησε όταν προσέκρουσε σε τέταρτο όχημα που κινείτο με κατεύθυνση προς Λαμία.



Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δύο οχήματα, ενώ μικρότερης έκτασης ήταν αυτές στα άλλα δύο. Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Lamianow

Lamianow