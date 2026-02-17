Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο στη Νάουσα - Στη ΜΕΘ 31χρονος

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάρο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Νάουσα, με θύμα έναν 17χρονο αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το cyclades24, ο ανήλικος επέβαινε ως συνοδηγός σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ένας 31χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε νοσοκομείο.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε δομή υγείας του νησιού και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Σύρου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.