Ασπρόπυργος: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό έναν 41χρονο - Συγκρούστηκε με φορτηγό

Νέα τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο αυτή τη φορά με έναν 41χρονο να χάνει ακαριαία τη ζωή του σε νέο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμωνος και Αγίου Στεφάνου στον Ασπρόπυργο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Αμέσως κλήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 13 πυροσβέστες, οι όποιοι απεγκλώβισαν μία γυναίκα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.