Καραμπόλα στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Πειραιά

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, έπειτα από σύγκρουση τριών ΙΧ οχημάτων.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ από το τροχαίο δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαροί τραυματισμοί. Στο σημείο επικρατεί αυξημένη κίνηση, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.



Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδείξουν προσοχή και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.