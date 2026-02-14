Πένθος στον δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας για τον 15χρονο - Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις

Βαρύ κλίμα επικρατεί στην τοπική κοινωνία Σπάτων – Αρτέμιδας μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα με θύμα 15χρονο το βράδυ της Παρασκευής (13/2) που βύθισε στο πένθος την ευρύτερη περιοχή.

Ο δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμματισμένων καρναβαλικών εκδηλώσεων, επισημαίνοντας ότι «σε τέτοιες στιγμές προέχει η ανθρώπινη στάση, η ενσυναίσθηση και η ενότητα της πόλης».

Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για έναν «άδικο χαμό» που δεν αφήνει περιθώριο για εορτασμούς, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν λόγια ικανά να απαλύνουν τον πόνο της οικογένειας και των φίλων του παιδιού.

Η απόφαση, όπως αναφέρεται, ελήφθη «με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του και στο πένθος της τοπικής κοινωνίας», παρότι είχε προηγηθεί πολύμηνη προετοιμασία και μεγάλη προσμονή από παιδιά και οικογένειες.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και τους εθελοντές που συμμετείχαν στην οργάνωση, σημειώνοντας ότι «θα υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για να επιστρέψουν η χαρά και το χαμόγελο στην πόλη», καλώντας προς το παρόν τους πολίτες να σταθούν «με σιωπή και σεβασμό».