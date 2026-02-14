Τραγωδία στη Λούτσα: Η μητέρα του οδηγού δηλώνει ότι το παιδί της δεν έχει ιδέα από οδήγηση

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία αλλά και η κοινή γνώμη για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα με το νεκρό 15χρονο παιδί. Τα «γιατί» της τραγωδίας είναι πολλά και αμείλικτα, με τις Αρχές να καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το πώς έγινε το τροχαίο και ποιος από τους νεαρούς οδηγούσε.

Η μητέρα του φερόμενου ως οδηγού μίλησε στο Mega, ωστόσο, αρνήθηκε ότι οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν της οικογένειας. «Είναι μαυρισμένος. Σήμερα είναι χάλια, ζαλίζεται, κάνει εμετό, δεν μπορεί να στέκεται. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Δεν με αφήνουν κι εμένα να το δω. Μου λένε είναι κρατούμενος» είπε η μητέρα του 15χρονου τραυματία.

«Τι σου έκανα μαμά;»

Σε ό,τι αφορά στις ολιγόλεπτες συνομιλίες που είχε με τον γιο της, αυτός φέρεται να της έλεγε τα εξής: «"Τι σου έκανα μαμά; Μόνο αυτό μου είπε "έχεις όλα τα δίκια του κόσμου. Γιατί πήρα τα κλειδιά;". Του λέει ο φίλος που σκοτώθηκε πάρε το κλειδί για το αμάξι μην πεις τίποτα στους γονείς σου κι έλα να κάνουμε βόλτα, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα για οδήγηση. Ήρθαν μαζί στο σπίτι, πήραν τα κλειδιά, πήραν το αμάξι... Το δικό μου το παιδί δεν το πήρε το αμάξι. Τώρα έχει πάθει σοκ. Τώρα ό,τι και να πω εγώ... "Μαμά ο φίλος μου. Μαμά τι έκανα, τι κάναμε; Ο φίλος μου". Είναι τρία παιδιά που μεγαλώσανε μαζί. Το δικό μου στο νοσοκομείο, το άλλο που έφυγε. Είναι σαν το δικό μου, το ίδιο. Είναι ίδιος ο πόνος».

«Το παιδί είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο έχει τρόμο, σκέφτεται, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δεν κατάλαβε τίποτα», πρόσθεσε ο πατέρας του.

«Ο αδελφός μου είναι. Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του τα πλευρά του. Προς το παρόν (είπαν πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο). Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο. Πού να θυμούνται οι καημένοι όχι, με το ζόρι αναπνέουνε. Δεν είναι περίεργος ακριβώς (ο δρόμος) απλά έτυχε, τι να σας πω», είπε η αδελφή του 15χρονου τραυματία φερόμενου ως οδηγού.

Αντιμετωπίζει ανθρωποκτονία από αμέλεια ο ανήλικος οδηγός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος που φέρεται να οδηγούσε το όχημα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, κανόνες οδικής συμπεριφοράς και ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων.

Οι γονείς του, δεν έχουν συλληφθεί ακόμα, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει κι αυτό, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο

Μοιραία αποδείχτηκε η ιδέα τριών φίλων ηλικίας 15 ετών να πάρουν κρυφά τα κλειδιά του ΙΧ αυτοκινήτου της μητέρας του ενός για να πάνε βόλτα στην περιοχή της Αρτέμιδας (Λούτσα), νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (13/2).

Με τον νεανικό ενθουσιασμό να κυριαρχεί, ο 15χρονος - που στερούνταν άδειας οδήγησης - πάτησε χωρίς όριο το γκάζι στο γερασμένο λευκό Fiat Punto, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος με αποτέλεσμα αυτό να πέσει πάνω σε ένα δέντρο.

Νεκρός ανασύρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ ο συνοδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, μόλις 15 ετών κι αυτός, ενώ οι άλλοι δύο φίλοι τραυματισμένοι αλλά εν ζωή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Τραγική φιγούρα ο ανήλικος οδηγός που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες δεν μπορούσε να πιστέψει ότι από την επιπολαιότητα του σκοτώθηκε ο φίλος του. Επί τόπου έφτασε κλιμάκιο της Τροχαίας Αττικής για την προανάκριση.

Το όχημα, όπως φαίνεται από τα σημάδια από τα ελαστικά στην άσφαλτο, βγήκε εκτός ελέγχου και προσέκρουσε στο κράσπεδο δεξιά του δρόμου.