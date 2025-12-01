«Έφυγε ένας άγγελος» - Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στη Λούτσα

Χωρίς να έχει καταφέρει ακόμη να συνειδητοποιήσει πώς ο 24χρονος γιος του «έσβησε» στην άσφαλτο το βράδυ του Σαββάτου (29/11) στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, ο πατέρας του Σωτήρη ραγίζει καρδιές μιλώντας με σπασμένη φωνή για τον «άγγελό» του.



Ο πατέρας του παλικαριού, που σκοτώθηκε ακαριαία όταν ένας 29χρονος έπεσε πάνω στον ίδιο, στη φίλη του, στην αδελφή του και στη μητέρα του, μετά από μια «τρελή» πορεία με το όχημά του, περιγράφει το άσχημο παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα.

«Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Την επόμενη ημέρα το πρωί έμαθα τι έγινε. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν με είχαν ειδοποιήσει γιατί όλα τα άτομα είναι χτυπημένα», είπε στο Star ο χαροκαμένος πατέρας.



Ο ίδιος αποκάλυψε πως η κοπέλα του αδικοχαμένου Σωτήρη εξακολουθεί να κινδυνεύει, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η πρώην σύζυγός του και η κόρη του έχουν πάρει εξιτήριο, αλλά είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.



«Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι σε χάλια κατάσταση. Ψυχολογικά, ιατρικά, όλοι είναι χάλια».

Μιλώντας για τον 24χρονο γιο του, συγκλονίζει: «Έχω ένα κορίτσι και τον Σωτηράκη μου. Ο Σωτηράκης έκανε μεταπτυχιακό, ήταν στο Βέλγιο. Ήρθε ένας και έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Ήρθε για δύο μέρες, επειδή ορκιζόταν η κοπέλα του. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Έφυγε ένας άγγελος».

Είχε «θερίσει» τον 24χρονο και κοιτούσε αν είχε πάθει ζημιά το ΙΧ του

Στο μεταξύ, σοκ προκαλούν νέες λεπτομέρειες για τα πρώτα λεπτά του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα, τις οποίες αποκαλύπτει ο άνθρωπος που έσπευσε να βοηθήσει τον 24χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει κάτοικος της περιοχής που άκουσε το αυτοκίνητο να πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αφρενάριστο πάνω στον 24χρονο, την 21χρονη σύντροφό του, την μητέρα και την αδελφή του, στη Λούτσα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρει ότι ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου βρισκόταν σε μία αψυχολόγητη κατάσταση καθώς φαινόταν ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα σκοτώνοντας τον νεαρό.

Η μάρτυρας περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα όσα άκουσε και είδε αφού το αυτοκίνητο του 29χρονου σταμάτησε την τρελή πορεία του. Σύμφωνα με την ίδια, ο 24χρονος πέθανε ακαριαία μπροστά στα μάτια της μητέρας του που καθ’ όλη τη διάρκεια καθόταν δίπλα του, έκλαιγε, ούρλιαζε και έτρεμε.

Η αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε και την συνομιλία που είχε ο 29χρονος με διασώστη του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την ίδια, ο διασώστης του είπε «το ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο;» και εκείνος απάντησε «ναι… Πονάει το αυτί μου».