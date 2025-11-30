Λούτσα: Συγκλονισμένη η μητέρα του 29χρονου οδηγού - «Δυστυχώς είναι το παιδί μου»

Ανείπωτη θλίψη και πόνο έχει προκαλέσει το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Λούτσα με τον τραγικό χαμό ενός 24χρονου νέου ανθρώπου που είχε έρθει στην Ελλάδα για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.



Η μητέρα του οδηγού μιλώντας στο MEGA, φανερά συγκλονισμένη είπε «δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».



Ο 29χρονος είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο.

Ο 29χρονος οδηγός φέρεται να έχει προκαλέσει και στο παρελθόν τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς και να έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Το αλκοτέστ που του έγινε είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων.



Η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αρχικά, φαίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου, πέφτει πάνω σε πεζούς, παρασύροντάς τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν βγει εκτός δρόμου και ακινητοποιηθεί σε μια περίφραξη.