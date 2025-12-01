Πώς έγινε το τραγικό τροχαίο στη Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η 21χρονη - Ερωτήματα για τον οδηγό

Σε ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 21χρονη κοπέλα που τραυματίστηκε σοβαρά στο φρικτό τροχαίο στη Λούτσα, όπου έχασε τη ζωή του ακαριαία ένας 24χρονος, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα.



Η κοπέλα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων της και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη.



Την ίδια ώρα, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την τραγωδία που συνέβη στην οδό Αρτέμιδος το βράδυ του Σαββάτου (29/11). Αν και το πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο 29χρονος οδηγός βγήκε αρνητικό, οι Αρχές αναμένουν και τις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν προκειμένου να καταλήξουν αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.



Το όχημα του 29χρονου είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα μέσα στον αστικό ιστό, όπου το ανώτατο όριο είναι τα 30χλμ. Κινούμενο ανεξέλεγκτα αρχικά έπεσε πάνω σε ένα άλλο όχημα και στη συνέχεια με σφοδρότητα πάνω στον άτυχο 24χρονο, την 21χρονη φίλη του, την 22χρονη αδελφή του και την 57χρονη μητέρα του, με τις δύο τελευταίες να τραυματίζονται ελαφρά.

Στον εισαγγελέα ο 29χρονος



Ο 29χρονος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στον εισαγγελέα. Ο συλληφθείς νοσηλευόταν φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, ώστε να μεταφερθεί στην Εισαγγελία για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σε βάρος του 29χρονου αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως το 2020 ο ίδιος είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο με τραυματίες. Παράλληλα, από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι ο 29χρονος είναι γνώριμος τους, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών.

Η τραγική ειρωνεία

Η μοίρα έπαιξε τραγικό παιχνίδι στον 24χρονο, που ξεψύχησε στον δρόμο έξω από το σπίτι του. Ο ίδιος εδώ και περίπου έναν χρόνο διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, όπου εργαζόταν.

Ταξίδεψε στην Ελλάδα για λίγες ημέρες προκειμένου να παραβρεθεί στην τελετή ορκωμοσίας της φίλης του που πήρε το πτυχίο της και επρόκειτο να επιστρέψει στο Βέλγιο. Δεν πρόλαβε όμως...

Το βίντεο που σοκάρει

Στο μεταξύ, αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και αποτυπώνουν την ιλιγγιώδη ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο 29χρονος, πριν πέσει πάνω στα τέσσερα άτομα τη στιγμή που έβγαιναν από το όχημά τους.

Αρχικά, φαίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου, πέφτει πάνω σε πεζούς, παρασύροντάς τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν βγει εκτός δρόμου και ακινητοποιηθεί σε μια περίφραξη.