Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: Γόνος γνωστής οικογένειας στο χώρο της σοκολατοποιίας o 24χρονος

Σοκ έχει προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα με θύμα τον 24χρονο Σωτήρη ο οποίος έχασε ακαριαία τη ζωή του στην άσφαλτο όταν το αμάξι που οδηγούσε ένας 29χρονος μετά από μια «τρελή» πορεία καρφώθηκε πάνω του.



Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Αρτέμιδος την ώρα που ο 24χρονος έβγαζε τις βαλίτσες του από το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του μαζί με τη σύντροφό του. Ο νεαρός ζούσε στο εξωτερικό,ωστόσο είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του. Η 21χρονη φίλη του τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκαν η μητέρα του και η αδελφή του.

Όπως έγινε γνωστό ο 24χρονος διέμενε στο Βέλγιο, όπου σπούδαζε και εργαζόταν στην επιχείρηση «Leonidas», επιχειρηματική οικογένεια στην οποία ανήκει η μητέρα του και η γιαγιά του. «Η γιαγιά του έχει το εργοστάσιο με τα σοκολατάκια Λεωνίδας. Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και δούλευε στο εργοστάσιο της γιαγιάς του», ανέφερε συγγενής του.

Η κηδεία του παιδιού, όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα του Αγρινίου, θα γίνει στο χωριό Παπαδάτες, απ' όπου κατάγεται ο πατέρας του.

Την ίδια ώρα, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς συνέβη η τραγωδία. Αν και το πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο 29χρονος που σκόρπισε τον θάνατο βγήκε αρνητικό, οι Αρχές αναμένουν και τις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν προκειμένου να καταλήξουν αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομο γνωστό στις Αρχές καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει μεταξύ άλλων για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ έχει εμπλακεί ξανά σε ατύχημα.



Είχε «θερίσει» τον 24χρονο και κοιτούσε αν είχε πάθει ζημιά το ΙΧ του

Στο μεταξύ, σοκ προκαλούν νέες λεπτομέρειες για τα πρώτα λεπτά του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα, τις οποίες αποκαλύπτει ο άνθρωπος που έσπευσε να βοηθήσει τον 24χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει κάτοικος της περιοχής που άκουσε το αυτοκίνητο να πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αφρενάριστο πάνω στον 24χρονο, την 21χρονη σύντροφό του, την μητέρα και την αδελφή του, στη Λούτσα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρει ότι ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου βρισκόταν σε μία αψυχολόγητη κατάσταση καθώς φαινόταν ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα σκοτώνοντας τον νεαρό.

Η μάρτυρας περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα όσα άκουσε και είδε αφού το αυτοκίνητο του 29χρονου σταμάτησε την τρελή πορεία του. Σύμφωνα με την ίδια, ο 24χρονος πέθανε ακαριαία μπροστά στα μάτια της μητέρας του που καθ’ όλη τη διάρκεια καθόταν δίπλα του, έκλαιγε, ούρλιαζε και έτρεμε.

Η αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε και την συνομιλία που είχε ο 29χρονος με διασώστη του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την ίδια, ο διασώστης του είπε «το ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο;» και εκείνος απάντησε «ναι… Πονάει το αυτί μου».