Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος οδηγός - Τι έδειξαν οι αιματολογικές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος στη Λούτσα καθώς ο 29χρονος οδηγός βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ και συγκεκριμένα 0,63 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,63 mg/L).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το όριο για το αλκοόλ στις αιματολογικές εξετάσεις είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Την ίδια ώρα, καμία εξήγηση δεν έγινε ο 29χρονος οδηγός για το τι συνέβη στο τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 24χρονου και τον βαρύ τραυματισμό της 21χρονης φίλης του.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (2/12) στον ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ανακρίνουν τον 29χρονο τόσο ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, όσο και αργότερα, ενώ ήταν υπό κράτηση, ωστόσο εκείνος δεν έδωσε καμία εξήγηση για όσα συνέβησαν.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή αύριο Τετάρτη, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα εξετάζοντας όλο το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό που έχει καταγράψει την πορεία του μπλε ΙΧ του 29χρονου πριν «θερίσει» τους πεζούς στη λεωφόρο Αρτέμιδος και πάρει τη ζωή του 24χρονου.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, πρέπει να αποκλειστεί η εμπλοκή τρίτου στο δυστύχημα – κάτι που ούτως ή άλλως, δεν προκύπτει από τις έως τώρα έρευνες και τα διαθέσιμα στοιχεία.

Είναι ξεκάθαρο πως είχε αναπτύξει αρκετά μεγάλη ταχύτητα που δεν δικαιολογείται σε κατοικημένη περιοχή, επισήμανε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σήμερα Τρίτη αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ως προς το αν ο 29χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ναρκωτικές ουσίες πριν οδηγήσει το αυτοκίνητο και προκαλέσει το τροχαίο.

Είχε «θερίσει» τον 24χρονο και κοιτούσε αν είχε πάθει ζημιά το ΙΧ του

Στο μεταξύ, σοκ προκαλούν νέες λεπτομέρειες για τα πρώτα λεπτά του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα, τις οποίες αποκαλύπτει ο άνθρωπος που έσπευσε να βοηθήσει τον 24χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει κάτοικος της περιοχής που άκουσε το αυτοκίνητο να πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αφρενάριστο πάνω στον 24χρονο, την 21χρονη σύντροφό του, τη μητέρα και την αδελφή του, στη Λούτσα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρει ότι ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου βρισκόταν σε μία αψυχολόγητη κατάσταση καθώς φαινόταν ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα σκοτώνοντας τον νεαρό.

Η μάρτυρας περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα όσα άκουσε και είδε αφού το αυτοκίνητο του 29χρονου σταμάτησε την τρελή πορεία του. Σύμφωνα με την ίδια, ο 24χρονος πέθανε ακαριαία μπροστά στα μάτια της μητέρας του που καθ’ όλη τη διάρκεια καθόταν δίπλα του, έκλαιγε, ούρλιαζε και έτρεμε.

Η αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε και την συνομιλία που είχε ο 29χρονος με διασώστη του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την ίδια, ο διασώστης του είπε «το ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο;» και εκείνος απάντησε «ναι… Πονάει το αυτί μου».