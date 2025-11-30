Τραγωδία στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και 2 τραυματίες

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο βρήκε ένας άνδρας στη Λούτσα τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11), όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο οδηγός κινούταν με το ΙΧ αυτοκίνητό του επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος, όταν έχασε –για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω σε τρία άτομα που διέσχιζαν το πεζοδρόμιο πεζή.

Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα έναν εξ αυτών και ελαφρά ένα δεύτερο άτομο. Και οι δύο, όπως και οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.