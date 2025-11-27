Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι με ανατροπή φορτηγού - Νεκρή η μητέρα του οδηγού

Μια ακόμα τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου στο Κερατσίνι με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 06:00 στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κερατσίνι, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη ένα φορτηγό. Στο φορτηγό επέβαιναν μια 54χρονη γυναίκα με τον γιο της που ήταν και ο οδηγός

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ με τη γυναίκα να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Τον οδηγό, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα, απεγκλώβισε η Πυροσβεστική.

Η πρώτη εικόνα είναι πως ο οδηγός εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος έχασε τον έλεγχο, έπεσε σε μια κολώνα στρίβοντας από τη λεωφόρο Σχιστού και βρέθηκε ανάποδα στον δρόμο.