Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με ταξί

Άλλη μία τραγωδία στην άσφαλτο συνέβη τα ξημερώματα Κυριακής (30/11), με έναν 35χρονο να χάνει τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 02.15 στην συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Πατριάρχη Γρηγορίου, όταν ένα ταξί που οδηγούσε ένας 39χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 35χρονος.

Από την σύγκρουση έχασε την ζωή του ο οδηγός της μηχανής

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί η τροχαία.