Βίντεο από το τροχαίο στη Λούτσα: Νεκρός 24χρονος- Είχε έρθει Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29/11) στη Λούτσα, με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του με φρικτό τρόπο.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ αφαιρώντας τη ζωή ενός 24χρονου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΙΧ όχημα που οδηγούσε ένας 29χρονος κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν –υπό άγνωστες συνθήκες- ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του.

Στο βίντεο διακρίνεται σε δύο φάσεις η πορεία «θανάτου» του μπλε αυτοκινήτου. Αρχικά φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να βγαίνει από τον δρόμο.

Στην συνέχεια του βίντεο, φαίνονται τέσσερα άτομα να κατεβάζουν πράγματα από το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, που είναι παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου.

Το μπλε αυτοκίνητο πέφτει με σφοδρότητα πάνω στους πεζούς. Από την παράσυρση, ο 24χρονος χάνει ακαριαία τη ζωή του, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίζονται. Μεταξύ των τραυματιών είναι τρία άτομα ηλικίας 21, 22 και 57 ετών, καθώς και ο 29χρονος οδηγός ο οποίος συνελήφθη.

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα το μπλε αυτοκίνητο είχε παρασύρει ένα σταθμευμένο όχημα χωρίς ευτυχώς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός.

Το όχημα του 29χρονου μετά την πορεία «θανάτου», σφηνώθηκε σε μια μάντρα αυλής και ακινητοποιήθηκε.

Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του

Ο 24χρονος που έχασε την ζωή του φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ALPHA, να είχε επιστρέψει από το Βέλγιο όπου και εργαζόταν για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του την προσεχή Δευτέρα, καθώς πήρε πτυχίο.

Το φρικτό τροχαίο έγινε μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του 24χρονου, ενώ έχει τραυματιστεί και η κοπέλα που αύριο θα ορκιζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιαγιά έχει χάσει δύο παιδιά. Τραυματίες είναι μια 22χρονη, μια 57χρονη και μια 21χρονη που μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.