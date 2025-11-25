Παράσυρση 48χρονης από αυτοκίνητο στα Χανιά - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Βαρύτατα τραυματισμένη είναι μία γυναίκα που έπεσε θύμα τροχαίου στα Χανιά αργά το απόγευμα της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου. Το τροχαίο έγινε στην παλαιά εθνική οδό στον δρόμο προς Καλουδιανά όταν η 48χρονη την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους περαστικούς να ειδοποιούν τις Αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή για να παραλάβει την άτυχη γυναίκα και να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.



Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να την διασωληνώνουν και να την μεταφέρουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.



Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Τροχαία Χανίων, η οποία και ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.