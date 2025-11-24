Σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε δέντρο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Ξηροπήγαδο στη Ναύπακτο όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε ελιά παραμορφώνοντας το μπροστά μέρος του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τοπικού μέσου nafpaktianews.gr, το ΙΧ οδηγούσε γυναίκα η οποία ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε.

Μάλιστα, η τροχαία Ναυπάκτου διενεργεί έρευνα για να γίνουν γνωστά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το σοβαρό ατύχημα.