Αναστάτωση στη Χαλκίδα: ΙΧ παρέσυρε μητέρα και το 10χρονο παιδί της έξω από σχολείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (24/11), έξω από σχολείο της Εύβοιας.

Το περιστατικό συνέβη κοντά από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα περπατούσε μαζί με τον 10χρονο γιο της όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ΙΧ, περίπου 500 μέτρα από το σχολείο.

Σύμφωνα με το evima.gr, η γυναίκα κινούταν μαζί με το παιδί της στην άκρη του δρόμου, καθώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στην πορεία προς το σχολείο, όταν το αυτοκίνητο την παρέσυρε, ρίχνοντάς την στο έδαφος.

Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως, ενώ περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν.

Από ευτυχή σύμπτωση, από το σημείο περνούσε ορθοπεδικός, ο οποίος έσπευσε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στη μητέρα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Το 10χρονο παιδί, εμφανώς σοκαρισμένο από το περιστατικό, μεταφέρθηκε με τη βοήθεια άλλης μητέρας στο σχολείο, ενώ ενημερώθηκε και ο πατέρας.