Εύβοια: 50χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπόγειο

Νεκρός και κλειδωμένος μέσα σε ένα υπόγειο εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών στην Εύβοια.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα evia online η γυναίκα του ανησύχησε καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής και ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή του.



Δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή της Ποσειδωνίας στο Δήμο Χαλκιδέων και έσπασαν την πόρτα του υπογείου, που ήταν κλειδωμένη από μέσα.



Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο 50χρονος.