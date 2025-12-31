«Ποδαρικό» με χιόνια και θυελλώδεις βοριάδες - Παγωμένη Πρωτοχρονιά, αλλαγή σκηνικού «στο βάθος»

Με τοπικές χιονοπτώσεις, παγωνιά και θυελλώδεις βοριάδες αποχαιρετά το 2025 η χώρα, καθώς το σκηνικό του καιρού έχει προσαρμοστεί πλήρως στο πρωτοχρονιάτικο κλίμα ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα.

Από τις πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου χιονίζει κατά διαστήματα κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά της χώρας, με τα περισσότερα φαινόμενα να επηρεάζουν περιοχές της Εύβοιας και της ανατολικής Στερεάς.

Πυκνό έπεφτε το χιόνι από τις πρώτες ώρες της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στα ορεινά και ημιορεινά χωριά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και σε περιοχές του Δήμου Ερέτριας καλύπτοντας τα πάντα με ένα λευκό στρώμα και τα ειδικά οχήματα της Πολιτικής Προστασίας να επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους.

Στα λευκά ντύθηκαν όμως και αρκετές περιοχές στην Αττική. Στην Πάρνηθα χιονίζει κατά διαστήματα έντονα όλη την ημέρα, ενώ το έχει στρώσει από το καζίνο και πάνω. Περισσότερο είναι το χιόνι στο καταφύγιο Μπάφι.

Το απόγευμα η χιονόπτωση στην Πάρνηθα δημιούργησε ολισθηρότητα στους δρόμους, με αποτέλεσμα η λεωφόρος Πάρνηθας από το ύψος του τελεφερίκ να παραμένει κλειστή για όλα τα οχήματα. Η θερμοκρασία στην περιοχή έφτασε τους -3 βαθμούς Κελσίου ενώ τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και η τροχαία εργάζονται για τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας.

Χιόνι έπεσε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, στο Καπανδρίτι, στον Διόνυσο και σε άλλες περιοχές της βόρειας Αττικής, ενώ κατά διαστήματα το στρωμένο χιόνι χάρισε πρωτοχρονιάτικες στιγμές χαράς σε όσους βρίσκονταν εκεί.

Προβλήματα ωστόσο σημειώθηκαν στο Δήμο Πεντέλης, όπου η περιοχή έμεινε χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες με το μπλακάουτ να συνδέεται πιθανότατα με την κακοκαιρία.

Ανεμοστρόβιλος στο Ηράκλειο

Σύντομος αλλά ιδιαίτερα ισχυρός ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε το απόγευμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στην πόλη του Ηρακλείου στην Κρήτη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Φωτό: Cretalive.gr

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, την πόλη έπληξε καταιγίδα με χαλάζι και ισχυρότατες ριπές ανέμου, φαινόμενο που ευτυχώς δεν κράτησε πολύ.

Φωτό: Cretalive.gr

Από τον ανεμοστρόβιλο έπεσαν δέντρα και κάγκελα πεζοδρομίου, ενώ οι καρέκλες σε καφετέρια «σηκώθηκαν» στον αέρα, με τους θαμώνες να τρέχουν στο εσωτερικό να προστατευτούν.

Φωτό: Cretalive.gr

Πολικές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα

Στη βόρεια Ελλάδα δεν χιόνισε, ωστόσο από το πρωί η παγωνιά ήταν έντονη με τον υδράργυρο σε πολλές περιοχές να πέφτει κάτω από το μηδέν. Μείον 5 βαθμοί Κελσίου σημειώθηκαν στο Περτούλι, -4 στο Μέτσοβο, ενώ στη Βλάστη Κοζάνης το θερμόμετρο κατέγραψε -8 βαθμούς Κελσίου.

Ο πολυπόθητος «λευκός επισκέπτης» ήρθε και στα χιονοδρομικά κέντρα Πισοδερίου και Καλαβρύτων που γέμισαν από επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, απολαμβάνοντας το σκι και άλλα χειμερινά σπορ.

Παγωμένη Πρωτοχρονιά και «στο βάθος» νοτιάδες

Άκρως χειμωνιάτικη χωρίς όμως φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται να κυλήσει και η πρώτη ημέρα του 2026. Από το Σάββατο οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες και η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 στα δυτικά και τα βόρεια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 - 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός ανά περιοχές την Πρωτοχρονιά του 2026

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 350 - 400 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις. Γρήγορα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 έως 4 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον τρία) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 - 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 05 με 06 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -10 (μείον δέκα) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα μέχρι και το πρωί έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -07 (μείον επτά) έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το πρωί με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά - ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία από τα βόρεια εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, βαθμιαία εξασθενούντες. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετόςστα ηπειρωτικά.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά.