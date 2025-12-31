Στα λευκά περιοχές στην Αττική - Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα, χωρίς ρεύμα η Πεντέλη

«Λευκό ρεβεγιόν» αποφάσισε να χαρίσει ο καιρός και στην Αττική, με πολλές περιοχές στα βόρεια του νομού να δέχονται χιονοπτώσεις από το πρωί της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, στο φόντο της ψυχρής εισβολής που επηρεάζει τη χώρα.

Το χιόνι πέφτει κατά διαστήματα έντονο στην Ιπποκράτειο Πολιτεία στην οποία έχει απλωθεί ένα λεπτό λευκό στρώμα, δημιουργώντας πανέμορφες εικόνες.

Χιονόπτωση σημειώνεται και στο Καπανδρίτι.

Στα λευκά έχει ντυθεί η Πάρνηθα, με τις εικόνες που έρχονται από το καταφύγιο Μπάφι να είναι χαρακτηριστικές.

Λόγω της έντονης χιονόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του Καζίνο. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας για την ασφάλειά τους.

Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας, ενώ χιονόπτωση παρατηρήθηκε και στις Σποράδες αλλά και στο Άγιο Όρος.

Χωρίς ρεύμα η Πεντέλη

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα είναι από το μεσημέρι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς ο Δήμος Πεντέλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα συνδέεται με την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η νέα διακοπή ρεύματος προκάλεσε αντιδράσεις και δυσφορία στους κατοίκους του δήμου, οι οποίοι εξέφρασαν τα παράπονά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως σε σελίδα στο Facebook.

«Ξανά… κόπηκε… δυστυχώς», αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα. «Με την πρώτη κακοκαιρία μένουμε χωρίς ρεύμα, το έχουμε πλέον συνηθίσει», αναφέρει άλλος χρήστης, εκφράζοντας προβληματισμό για την απουσία μόνιμων λύσεων.