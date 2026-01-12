Τι ισχύει για τις αντιολισθητικές αλυσίδες - Πότε και γιατί μπαίνουν πρόστιμα

Όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα παρουσιάζουν έντονες αλλαγές, με αποτέλεσμα να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε πολλά σημεία της χώρας.

Ως αποτέλεσμα, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και ποινές για τους οδηγούς που δεν συμμορφώνονται.

Πότε είναι υποχρεωτικές

Σύμφωνα με νόμο του 2022, οι αλυσίδες χιονιού πρέπει να βρίσκονται στο αυτοκίνητο από 1η Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου. Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν σχετικές ανακοινώσεις, και όλα τα οχήματα είναι υποχρεωμένα να φέρουν αλυσίδες χιονιού ή χιονοκουβέρτες με την ένδειξη M+S.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) ορίζει ότι οι οδηγοί όχι μόνο πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητικά μέσα, αλλά και να γνωρίζουν πώς να τα τοποθετούν. Οι σχολές οδηγών πλέον είναι υποχρεωμένες να διδάσκουν στους νέους οδηγούς τη σωστή τοποθέτηση αλυσίδων.

Κατά την περίοδο 1 Μαΐου - 30 Σεπτεμβρίου, δεν υπάρχει υποχρέωση ύπαρξης αντιολισθητικών μέσων στο όχημα.

Πόσο είναι το πρόστιμο

Η μη συμμόρφωση με τον νόμο επισύρει πρόστιμο 80 ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό, που καθιστά αναγκαία την τήρηση της υποχρέωσης, ειδικά σε περιοχές με έντονη χιονόπτωση.

Τι ισχύει για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα

Όσοι νοικιάζουν αυτοκίνητο κατά την περίοδο υποχρεωτικής χρήσης αλυσίδων πρέπει να ζητήσουν να τους παρέχονται αντιολισθητικά μέσα. Αν ο ενοικιαστής δεν τα ζητήσει, η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να τα διαθέσει.

Έτσι, σημειώνεται πως από 1 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου, τα αυτοκίνητα πρέπει να φέρουν αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 80 ευρώ. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν πώς να τις τοποθετούν και, σε περίπτωση ενοικίασης οχήματος, να φροντίζουν να ζητήσουν τα απαραίτητα αντιολισθητικά μέσα.