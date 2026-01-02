Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου - Επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Ζαγόρι

Επιδείνωση των καιρικών συνθηκών παρατηρείται στην Ήπειρο από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, με χιονοπτώσεις κατά διαστήματα έντονες να σημειώνονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει κάτω από το μηδέν.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, στα Πράμαντα των Τζουμέρκων, στο Μέτσοβο, στη Μηλιά, αλλά και σε αρκετά χωριά του κεντρικού και ανατολικού Ζαγορίου, το χιόνι έχει στρωθεί τόσο εντός των οικισμών όσο και στο οδικό δίκτυο.

Στα λευκά ντύθηκαν από το απόγευμα το Μέτσοβο και τα Ζαγοροχώρια.

Για λόγους ασφαλείας, αλατιέρες και μηχανήματα αποχιονισμού κινούνται συνεχώς στους δρόμους, καθώς πρόκειται για περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση λόγω των ημερών.

Εγκλωβισμοί οχημάτων στο Ζαγόρι χωρίς αλυσίδες

Προβλήματα καταγράφηκαν στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη - Ασπράγγελοι, όπου αρκετοί επισκέπτες κινήθηκαν χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες. Αποτέλεσμα ήταν να ακινητοποιηθούν οχήματα και να δημιουργηθούν μικροί εγκλωβισμοί.

Στην περιοχή επιχειρούν αλατιέρες και τέσσερα μηχανήματα αποχιονισμού, ενώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος ανέφερε ότι στο χωριό Καπέσοβο στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού πέντε αυτοκινήτων επισκεπτών, τα οποία ακινητοποιήθηκαν λόγω του χιονιού και του παγετού που μετέτρεψε το οδόστρωμα σε «παγοδρόμιο».

Χιόνια και στην Εγνατία Οδό - Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία

Ισχυρή χιονόπτωση σημειώνεται και στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από το Μέτσοβο έως την Παναγιά. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς τα μηχανήματα καθαρισμού και οι ρίψεις αλατιού ενεργοποιήθηκαν άμεσα.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς αυξημένη προσοχή, χαμηλές ταχύτητες και υποχρεωτικό εξοπλισμό με αντιολισθητικές αλυσίδες, ιδιαίτερα για τις μετακινήσεις προς ορεινούς προορισμούς.