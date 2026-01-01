«Λευκή» Πρωτοχρονιά στα νησιά: Χιόνια μέχρι το κύμα σε Λήμνο, Θάσο - Στα λευκά Τήνος, Νάξος, Λέσβος

Με ένα λευκό πέπλο χιονιού να καλύπτει τα πάντα ξύπνησαν οι κάτοικοι σε πολλά νησιά του Αιγαίου την πρώτη ημέρα του 2026, καθώς οι χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα και νωρίς τα ξημερώματα έντυσαν αρκετές περιοχές στα λευκά.

Χιονόστρωση μέχρι και τη θάλασσα σημειώθηκε στη Λήμνο το πρωί της Πρωτοχρονιάς, με τον καιρό να κάνει το ομορφότερο πρωτοχρονιάτικο σε μικρούς και μεγάλους. Περισσότερο ήταν το χιόνι που έπεσε σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές του νησιού.

Φωτό: Limnosreport.gr

Σύμφωνα με το limnosreport.gr, άμεση ήταν η κινητοποίηση της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, η οποία από νωρίς προχώρησε σε παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Φωτό: Limnosreport.gr

Φωτό: Leuterhs Xristina Xiosku/Limnoslive.gr

Οχήματα και μηχανήματα της Π.Ε. Λήμνου βρέθηκαν επί ποδός, πραγματοποιώντας καθαρισμό του οδοστρώματος όπου κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων. Ο επαρχιακός δρόμος Μύρινα-Αεροδρόμιο, προς Μούδρο, Θάνος και Κάσπακα παρέμεινε ανοιχτός.

Χιόνια έπεσαν και στη Θάσο, με τους κατοίκους των ορεινών χωριών του νησιού να ξυπνούν με λευκό τοπίο ενώ σε κάποιες περιοχές και εδώ σημειώθηκε χιονόστρωση μέχρι τη θάλασσα.

Στη Λέσβο ο «λευκός επισκέπτης» έκανε την εμφάνισή του στις περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο χαρίζοντας ένα ξεχωριστό σκηνικό όπως στην Ερεσό και στη Βατούσα.

Χιόνια έπεσαν και στη Σαμοθράκη.

Στα λευκά ντύθηκαν και αρκετές ημιορεινές και ορεινές περιοχές στις Κυκλάδες. Στην Τήνο, σύμφωνα με το tinostoday.gr, στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, παρατηρήθηκε χιονόπτωση ενώ το χιόνι έστρωνε κατά τόπους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Υπέροχες εικόνες ήρθαν και από το χωριό Κόρωνος στη Νάξο.

Χιονισμένο ήταν ακόμα το τοπίο την Πρωτοχρονιά και στα περισσότερα ορεινά της Κρήτης.

Τα φαινόμενα αναμένεται να σταματήσουν τελείως σήμερα, ο παγετός όμως θα παραμείνει. Από το Σάββατο (3/1) θα επικρατήσουν νοτιάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο.