Φόρεσε τα... λευκά της η Λήμνος: Απίθανες εικόνες από το νησί που έχει καλυφθεί ολόκληρο από χιόνι

Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου από το βράδυ έως και το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς του 2026, δημιουργώντας ένα σπάνιο χειμερινό σκηνικό.

Στο επίκεντρο των φαινομένων βρέθηκε η Λήμνος, όπου σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, καταγράφηκε χιονοκάλυψη στο 100% του νησιού, σύμφωνα με το Meteo.

Meteo

Η δορυφορική εικόνα που ελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026 από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο την πάλλευκη Λήμνο, θυμίζοντας εικόνες από τον Αρκτικό Κύκλο.

Κάπως έτσι, όπως ήταν λογικό, μικροί και μεγάλοι βγήκαν έξω, έπαιξαν στα χιόνια, έστησαν χιονάνθρωπους και απόλαυσαν τη στιγμή, ζώντας μια Πρωτοχρονιά που σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστη.

Παράλληλα, ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι, λόγω των συνθηκών παγετού που αναμένεται να επικρατήσουν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, οι δημοτικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν μετά τις 09:00 π.μ.