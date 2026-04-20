Μεγάλη φωτιά στο Πήλιο: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) στην περιοχή του Νεοχωρίου στο Πήλιο, την ίδια ώρα που οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή μετά την εκδήλωση συνολικά 52 πυρκαγιών το Σαββατοκύριακο (18-19/4).

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο απόσβεσης συμμετέχουν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πάνω από 50 φωτιές ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα το Σαββατοκύριακο 18-19 Απριλίου 2026, καθώς εκδηλώθηκαν συνολικά 52 δασικές φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο υψηλός αριθμός περιστατικών καταγράφεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα πρώιμη, αρκετές ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που αναγκάζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σε άμεση αναπροσαρμογή και εγρήγορση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Πυροσβεστικής, η πλειονότητα των εστιών οφείλεται σε αμέλεια, με κύρια αιτία την καύση υπολειμμάτων για τον καθαρισμό καλλιεργειών. Παρά τον αυξημένο αριθμό των πύρινων μετώπων, η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων υπήρξε άμεση. Η διαχείριση των περιστατικών έγινε κυρίως από επίγειες δυνάμεις, ενώ σε δύο περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία και η συνδρομή εναέριων μέσων για τον περιορισμό των επιπτώσεων και την αποτροπή επέκτασης των πυρκαγιών. Το ανακριτικό τμήμα του Σώματος προχώρησε ήδη σε συλλήψεις και στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων στους υπαίτιους.