Φωτιά στην Αχαΐα: Συνελήφθη 51χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς - Άλλη μία σύλληψη στην Κορινθία

Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πάταξη των εγκλημάτων εμπρησμού, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) προχώρησαν σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου στη σύλληψη δύο ατόμων, με την αυτόφωρη διαδικασία, ως υπαίτιων για πρόκληση πυρκαγιών σε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Ειδικότερα, στην περιοχή Άμπελος Ακράτας, Δήμος Αιγιαλείας, συνελήφθη αλλοδαπός (γεννηθείς το 1975), ο οποίος στις 15:59 προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών. Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του προκαλώντας κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις. Ακολουθήθηκε η ίδια δικονομική διαδικασία με εντολή Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.

Νωρίτερα, στην περιοχή Ζούπι (Μ. Βάλτος), Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας, συνελήφθη Έλληνας (γεννηθείς το 1967), ο οποίος στις 11:00 το πρωί προκάλεσε πυρκαγιά ενώ έκαιγε κλαδιά σε αγροτική έκταση. Η φωτιά επεκτάθηκε λόγω της πλήρους απουσίας προληπτικών μέτρων. Με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ.

Η ΔΑΕΕ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επισημαίνεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ειδικά όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, επιφέρει πλέον βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Συνεχίζεται η φωτιά στην Αχαΐα

Σημειώνεται πως εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) σε δασική έκταση στην Άμπελο Αχαΐας, με αποτέλεσμα να έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 17:30 ήχησε και προειδοποιητικό μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με το οποίο καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα να απομακρυνθούν προς την Ακράτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Παράλληλα, έχει σηκωθεί και αεροπλάνο για να συνδράμει στην κατάσβεση.