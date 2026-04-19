Μία σύλληψη για την πυρκαγιά στην περιοχή Πλατάνα Κύμης - Αλιβερίου

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που προχώρησαν στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα (ημεδαπού) για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Πυροσβεστικής, ο συλληφθείς, στις 12:48, προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχό του και να απειλήσει παρακείμενες εκτάσεις.



Μετά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 1.031,25 ευρώ.



Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεχείς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.