Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Σύλληψη

Μία σύλληψη για την πυρκαγιά στην περιοχή Πλατάνα Κύμης - Αλιβερίου

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που προχώρησαν στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα (ημεδαπού) για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Πυροσβεστικής, ο συλληφθείς, στις 12:48, προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχό του και να απειλήσει παρακείμενες εκτάσεις.

Μετά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 1.031,25 ευρώ.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεχείς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Σύλληψη

