Φωτιά στου Γκύζη: Χαροπαλεύει τραυματίας από την έκρηξη - Στα 50 μέτρα εκτοξεύτηκε η φιάλη

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) στου Γκύζη, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Ανδρέα Κάλβου.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», με τον έναν σε κρίσιμη κατάσταση.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε από τον πέμπτο όροφο από πυροσβέστες, έχοντας υποστεί εγκαύματα, ενώ ένας ηλικιωμένος άνδρας παρελήφθη με αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες.

Μαρτυρία για τη φωτιά στου Γκύζη

Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/anwXWgMbma — Flash.gr (@flashgrofficial) March 30, 2026

Μια φιάλη υγραερίου φαίνεται ότι από την έκρηξη εκτοξεύθηκε δεκάδες μέτρα μακριά και καρφώθηκε στην απέναντι πολυκατοικία.

Φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη: Φιάλη υγραερίου εκτοξεύθηκε δεκάδες μέτρα και καρφώθηκε στην απέναντι πολυκατοικία.

Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/3H6dqCToZs — Flash.gr (@flashgrofficial) March 30, 2026

«Η φιάλη άνοιξε τρύπα στο υπνοδωμάτιό μας» λέει κάτοικος

Ο ένοικος του διαμερίσματος στο οποίο κατέληξε η φιάλη περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη:

«Έγινε έκρηξη αερίου σε διαμέρισμα, επί της Κάλβου, που βλέπει στον ακάλυπτο. Και μετά διαπιστώνουμε ότι έχει ανοίξει τρύπα στον τοίχο του υπνοδωματίου μας, στη Ραγκαβή. Έχει ανοίξει τρύπα στον εξωτερικό τοίχο και έχουν πέσει τα τούβλα μέσα».