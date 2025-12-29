Γκύζη: Το χρονικό της τραγωδίας - Το σημείωμα με τα κίνητρα του 74χρονου

Σοκ προκάλεσε στη γειτονιά του Γκύζη το μεσημέρι της Κυριακής η πτώση ενός 74χρονου από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε με τη 67χρονη σύζυγό του, μετά την επίθεση που φέρεται να της εξαπέλυσε με μαχαίρι.

Η 67χρονη, σοβαρά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει μικρή αλλά σταθερή βελτίωση.

Το σημείωμα που αποκαλύπτει το αδιέξοδο

Τα δεδομένα της υπόθεσης αλλάζει το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε πίσω του ο 74χρονος, επιχειρώντας να εξηγήσει τα κίνητρά του. Σε λίγες αλλά χαρακτηριστικές φράσεις, φέρεται να γράφει πως «δεν άντεχε άλλο την κατάσταση στο σπίτι», απευθυνόμενος στον γιο της οικογένειας.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 67χρονη ήταν κατάκοιτη και μετακινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο, γεγονός που είχε επιβαρύνει σημαντικά το βάρος της φροντίδας. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 74χρονος περιέγραφε στο σημείωμα το ψυχολογικό αδιέξοδο που βίωνε.

Το σημείωμα έχει τεθεί στο επίκεντρο της προανάκρισης, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να φωτίσει τις διαστάσεις της τραγωδίας και το ψυχολογικό υπόβαθρο πίσω από τις πράξεις του άνδρα.

Η γειτονιά παραμένει συγκλονισμένη. Το ζευγάρι, γονείς δύο παιδιών, περιγράφεται από τους γείτονες ως «ήσυχο» και «χαμηλών τόνων», γεγονός που κάνει το περιστατικό ακόμη πιο δυσερμήνευτο για όσους τους γνώριζαν.